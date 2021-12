Ilê Aiyê fará abertura da Música no Parque

A banda Ilê Aiyê abrirá a oitava edição da Música no Parque. Neste ano, o evento acontece no Parque Costa Azul, em Salvador. O projeto também vai contemplar atividades voltadas ao público infantil.

O show acontece no próximo sábado, 17, a partir das 17h, e será aberto ao público. A abertura do evento fica por conta do DJ Branco, e logo em seguida, o público vai conferir o som do mais antigo bloco afro do Brasil.

Para mais informações, entrar em contato com o número: (71) 3272-4263.

adblock ativo