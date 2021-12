Ilê Aiyê celebra aniversário de 43 anos em ensaio no Curuzu

Em comemoração aos seus 43 anos, o Ilê Aiyê realiza mais uma edição dos ensaios para o Carnaval 2017. O bloco afro mais antigo do Brasil vai se apresentar neste domingo, 6, às 14h, na Senzala de Barro, no Curuzu, junto com o Olodum, Catadinho do Samba e da anfitriã Band’Aiyê.

A festa será marcada também pela participação dos vocalistas dos blocos Filhos de Ghandy, Muzenza, Malê de Balê, Araketu e Cortejo Afro. Os cantores se unem à Band’Aiyê para cantar sucessos de suas respectivas entidades no palco da Senzala. Os ingressos podem ser comprados no local do evento pelos preços de R$ 30 (pista) e R$ 50 (camarote) ​​.

