O Príncipe do Gueto, Igor Kannário, retorna ao palco Pagodão do Salvador Fest que acontecerá no Parque de Exposições, neste domingo, 15.

Com show previsto para começar às 16h, o cantor terá algumas atrações convidadas, como a banda Assombra. Kannário participa da festa desde a primeira edição, com duas apresentações no Palco principal.

O artista conta que um espetáculo especial está sendo preparado para esse retorno com surpresas no cenário e figurino. O repertório conta com seus maiores sucessos e as músicas do novo EP Resiliência.

