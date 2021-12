O 'Príncipe do Gueto' divulgou nesta sexta-feira, 27, o clipe da música 'Maloqueiro Ousado'. O videoclipe, digirido por Chico Kerstész e com produção artística da Macaco Gordo, está disponível no canal do YouTube da produtora.

Com participação de jovens da periferia e fãs de Igor Kannário, o clipe foi gravado na cidade de Salvador. A música faz parte do novo álbum de trabalho do artista, intitulado "Resiliência", e composta pelo próprio Kannário, em parceria com os compositores Tiago Oliveira, Adrian Smith, Brian e Martins S.

Assista abaixo o clipe da música 'Maloqueiro Ousado':

Da Redação | Foto: Divulgação Igor Kannário lança clipe da música 'Maloqueiro Ousado'

