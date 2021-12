Igor Kannário divulga 'teaser' de clipe da música 'Maloqueiro Ousado'

Conhecido como 'Príncipe do Gueto', o cantor e deputado federal Igor Kannário divulgou na quinta-feira, 19, uma prévia do videoclipe da nova música de trabalho, 'Maloqueiro Ousado'. O clipe será lançado na próxima quinta-feira, 26, e tem direção artística de Chico Kertesz, da Produtora Macaco Gordo.

O single faz parte do novo álbum do artista, intitulado 'Resiliência', e foi composta por Kannário em parceria com os compositores Tiago Oliveira, Adrian Shmith, Brian e Martins.S.

Assista abaixo prévia do clipe:

