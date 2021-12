Igor Gnomo Group se apresenta nesta terça no TCA

O grupo baiano Igor Gnomo Group, se apresenta nesta terça-feira, 13, a partir das 20h no palco da Sala do Coro do Teatro Castro Alves. O trio natural de Paulo Afonso é formado pelo guitarrista Igor Gnomo, o percussionista Gildo Madeira e o baixista André Jumper, mistura o jazz rock com músicas brasileiras como o ijexá, baião e maracatu.

O público poderá conhecer “Afrontar”, novo show do grupo, recém-lançado na Argentina. No repertório um passeio por obras de Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Chico Science além interpretações autorais. Na ocasião o violinista Marcelo Fonseca e o baterista Igor Galindo farão uma participação especial no espetáculo.

Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) na bilheteria do Teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site.

