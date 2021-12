Ifá, Pedro Pondé e Dimaré animam primeira edição do Dendê Fest

O Festival Dendê Fest realiza sua primeira edição neste sábado, 25, a partir das 16h, no Salvador Music Place, em Pituaçu. A animação fica por conta do cantor Pedro Pondé, dos grupos Ifá e Dimaré, dos DJs Mauro Telefunksoul e Diddy, Djalma e do projeto Kombisoul.

Os ingressos estão à venda no Sympla e custam R$ 35 (antecipado) e R$ 45 (no local). A classificação é 18 anos.

