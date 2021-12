I.F.Á. Afrobeat planeja registro do trabalho ainda em 2015

No palco, a "cozinha" - bateria, baixo e percussão -, as guitarras e o teclado. Na parte de trás da área do show, os instrumentos de sopro. No centro do espaço, a plateia, que dança ao som groovado e envolvente executado pelos músicos. Foi assim a apresentação da I.F.Á. Afrobeat, banda baiana instrumental, na última sexta-feira, 15, na Commons Studio Bar, no Rio Vermelho, em Salvador.

Mesmo com noite chuvosa, o público marcou presença no show, que também contou com a participação de Letieres Leites, maestro, compositor e instrumentista da Orquestra Rumpilezz.

Com previsão de gravação do primeiro disco oficial em 2015, a banda, formada por nove integrantes, tem se destacado na cena musical baiana ao apresentar o afrobeat, gênero musical criado pelos artistas nigerianos Fela Kuti e Tony Allen, entremeado a sonoridades de reggae, funk e dub. Em abril, o grupo recebeu o título de "revelação do ano" no Prêmio Caymmi. O reconhecimento é resultado do trabalho maduro e consistente que o conjunto tem apresentado desde o surgimento, em 2012.

O show tem a maior parte do repertório autoral. As duas faixas gravadas, "Surfer" e "Axé, além das músicas "Yegelle Tezeta", de Malatu Astatke e "Colonial Mentality", de Fela Kuti, entre outras, são apresentadas.

A organização heterodoxa dos músicos da I.F.Á. nos shows na Commons Studio Bar tem dois motivos. Segundo o baixista e interlocutor da banda, Fabrício Mota, um é pragmático, o tamanho do palco. O outro é conceitual, chamado de formato "Atlântico Negro", referência ao livro homônimo do sociólogo britânico Paul Gilroy, que aborda a influência da cultura africana nos países banhados por esse oceano.

Após a apresentação, o baixista Fabrício e os guitarristas Átila Santana e Prince Áddamo receberam a reportagem do Portal A TARDE para um bate-papo denso e, ao mesmo tempo, descontraído, sobre a banda, as influências do grupo, o afrobeat, o novo disco, a relação com a questão racial e a ancestralidade.



A I.F.Á. tem realizado vários shows em Salvador, todos cheios, com um público crescente e fiel, que acompanha a banda. O que você avalia que o grupo tem de diferencial que chama tanto a atenção do público?

Fabrício: A gente colocou muito coração no trabalho e sempre buscamos fazer um som instrumental, mas que os instrumentos comunicassem com aquilo que há de mais íntimo nas pessoas. E o afrobeat, que é fundamental. É um dos elementos da musicalidade africana. As sonoridades africanas têm que ser um elo para ligar as pessoas. Então, quando a gente mergulhou na pesquisa que virou a I.F.Á., tínhamos esse compromisso. Dois anos depois é gratificante perceber que têm muitas pessoas partilhando dessa ideia. Não poderia ser uma coisa de músicos apenas para músicos. Tem uma relação forte com a nossa ancestralidade.

E qual é essa ancestralidade que a I.F.Á. carrega?

Fabrício: A ancestralidade é o que fez o Brasil deixar de ser uma pais escravista. A ancestralidade é o elo de humanidade que os africanos trouxeram para o "novo mundo". É a ligação com o que há de mais íntegro do ser humano que se manifesta na religião, na música, no teatro, na dança. Essa ligação com um sentido de África. Para mim, particularmente, quando era adolescente e ouvia Bob Marley, Fela Kuti, Tony Allen, Miles Davis, tinha certeza que alguém tocava um som pra mim, que me fazia levantar a cabeça e encarar todos os problemas do dia a dia. A música desses caras tem essa longevidade porque foi pautada na ancestralidade.

Além do som, como é a relação da I.F.Á. com o afrobeat?

Fabrício: Nós temos muito respeito pela identidade. As pessoas confundem identidade com rótulo, acaba sendo uma camisa de força simbólica. O afrobeat é a maneira como a gente enxerga as coisas. É o nosso filtro. O grande barato do mundo e da arte de maneira geral é criar laços entre pessoas que nunca se olharam frente a frente. E a gente se sente parte desse movimento mundial de redescoberta do afrobeat. E desse sentimento de pertencimento à África. A gente consegue fazer isso por meio da música. O afrobeat é o nosso mirante, o nosso ponto de vista.

Daniel Oliveira I.F.Á. Afrobeat planeja registro do trabalho ainda em 2015

No Brasil, a canção teve, ao longo do tempo, um lugar de destaque. Na bossa nova, na jovem guarda, no rock e em outros movimentos. Para vocês, quais são os desafios de fazer música brasileira instrumental?

Fabrício: A gente faz citações de diferentes momentos da música brasileira em nosso show, assim como da música afro cubana. A gente quer poder pegar todas as influências e trazer para o som da gente. Sem dúvida, o que estamos buscando é fortalecer a música instrumental. A canção, que você citou, é associada ao rádio como instrumento de difusão. Porém, nessa mesma época, os Oito Batutas estavam explodindo com Pixinguinha. Tinha também a Orquestra Afro Brasileira. Essa cena sempre existiu e nós queremos dialogar com essa historicidade. Além disso, o modelo de organização da vida social no Brasil sempre foi de negação das identidades. A ideia de um pais mestiço, dizer que você é híbrido é o caminho mais fácil de você negar quem você é como princípio.

Você está falando do racismo e do chamado "mito da democracia racial" que alguns autores discutem?

Fabrício: Exatamente. A ideia de um pais mestiço acaba sendo a negação do racismo. A nossa hibridez tem lugar. Por isso, na Commons, a gente toca com o palco no formato "Atlântico Negro" (com os metais de frente para a outra parte da banda e a público no centro). O legado que os africanos deram para o mundo é muito importante. Os caras foram tratados com indiferença e reviraram esse mundo. A mensagem "one love", de Bob Marley, tem esse sentido. É "one love" no Japão, "one love" na Europa, é "one love" na Nigéria, em qualquer lugar do mundo. A I.F.Á. tem a compreensão dessa diversidade, mas tem um lugar. Eu não deixo de ser Fabrício, um homem negro. Eu não posso deixar esse lugar.

O que a participação de Letieres Leite no show significou para a banda?

Fabrício: Ele é uma grande referência. Letieres não é só um músico, ele representa muito para a música baiana. Principalmente, para quem quer fazer música desse jeito que a gente faz. O trabalho que ele faz na Orquestra Rumpilez e a trajetória dele são muito importantes para a arte e para a música instrumental.

É possível perceber que a principal influência da banda é o afrobeat, embora I.F.Á. signifique Ijexá, Funk e Afrobeat. Como foi a escolha desse nome?

Fabrício: A gente estava conversando sobre o livro Atlântico Negro e eu gosto muito de olhar a música através do mapa. O Ijexá é um gênero musical, base dos afoxés, e também é um grupo étnico Iorubá localizado entre a Nigéria e o Benin. O funk é a trilha sonora dos direitos civis nos anos 1970 nos Estados Unidos. E o afrobeat é a tentativa de um Iorubá, que saiu da Nigéria e conheceu o funk, fazer aquilo ali. É como se existisse três pontos no mapa e tudo que está ali é parte dessa matriz. É um privilégio para a gente escolher esse lugar do mapa.

Daniel Oliveira I.F.Á. Afrobeat planeja registro do trabalho ainda em 2015

E o reggae, de alguma forma, tem uma relação com o trabalho de vocês?

Prince: Eu vim do reggae. Eu tenho um trabalho solo e todos aqui, de certa forma, passaram pelo reggae.

Átila: O reggae também tem uma coisa do "Atlântico Negro". E o dub, por exemplo, é a linguagem, é misturar, é editar. Uma música não é só uma música. É um monte de informação que a gente pode reconstruir. No nosso show, a minha guitarra às vezes é uma coisa e a de Prince é outra.

Fabrício: É um sound system ao vivo.

A I.F.Á. tem um EP para ser lançado com a participação da cantora nigeriana Veronny Okwei Odili. Hoje, no entanto, a banda está indo para um outro caminho, o da música instrumental, e tem uma formação consolidada. Além disso, a maior parte do show é constituída de músicas autorais que ainda não foram gravadas. Quando vocês pretendem lançar um álbum?

Fabrício: O start do I.F.Á. deve-se a esse encontro. A nossa primeira apresentação foi com ela. Montamos a banda para tocar com ela. A gente convidou Prince e Alexandre Espinheira e depois de um tempo caiu a ficha. Foi um trabalho maravilhoso (o EP), que vai sair, mas não é um caminho oficial. Este é o ano que a gente vai fazer o disco da I.F.Á., pois estamos em um processo de amadurecimento e queremos registrar essa sonoridade que o show tem. Ou seja, um disco feito à moda antiga com o máximo de takes ao vivo.

adblock ativo