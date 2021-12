IFÁ Afrobeat faz show no lançamento do Festival Cena Baiana

A banda IFÁ Afrobeat é a atração principal do lançamento do Festival Cena Baiana, que será realizado em março de 2015 com grandes nomes da música independente da Bahia. O evento acontece neste sábado, 6, às 19h, no Largo Pedro Archanjo (Pelourinho), com entrada gratuita.

O show terá como convidados a cantora Larissa Luz e o guitarrista da Baiana System, Roberto Barreto, além de Marco Ballena e os Meninos do Sítio. O som do DJ Riffs copleta a programação.

Durante o evento, o cantor e compositor Fábio Cascadura apresenta o conceito e os detalhes do Festival, que tem o objetivo de fortalecer o cenário de música alternativa do estado.

adblock ativo