Ícones da MPB registram sua homenagem a Caymmi

O fôlego da família Caymmi para homenagear o seu patriarca parece inesgotável. No CD "Dorival Caymmi - Centenário" (Biscoito Fino), Dori, Danilo e Nana se juntam a Mario Adnet, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque para mostrar o quanto a simplicidade da música de Dorival Caymmi (1914 - 2008) é genial.

No lugar do violão e do vozeirão peculiares que marcaram a produção do cantor e compositor baiano, o disco apresenta 15 de seus sucessos com arranjos orquestrais assinados por Dori e Adnet.

"Caymmi é a simplicidade, o violão e a voz, mas acontece que o Dori e eu somos arranjadores. A gente gosta de escrever para formações diversas e quis fazer um trabalho diferenciado, com orquestra grande. Assim você vê como a música do Caymmi pode ficar universal, sem perder o sabor, sem perder a Bahia, a leveza, todo o humor", Adnet diz para desconstruir a polêmica que parte da crítica tem feito em torno da questão.

"Quando a gente faz arranjo de orquestra numa música do Caymmi, que é uma coisa perene pelas melodias, está mostrando como o nível dele é alto, como pode ser comparado a Tom Jobim e tantos outros grandes que fizeram música mais orquestral. Então a música dele combina com isso também".

A ideia do projeto foi de Dori, que convidou irmãos e amigos para completarem o time. "O papai tinha um xodó com o Chico Buarque, que não é baiano. Chamei Caetano e Gil que são meus amigos do início da carreira. Para não haver problema, chamei logo a família toda", contou o primogênito de Dorival e Stella em entrevista concedida às vésperas do centenário, comemorado em 30 de abril.

Arranjos e interpretações

No disco, Dori canta "João Valentão" (1953) e "O Bem do Mar" (1952), arranjada por ele. Além desta, ele assina mais sete arranjos sinfônicos: "A Lenda do Abaeté" (1948), "Marina" (1947), "Nem Eu" (1952), "Vatapá" (1942), "Rosa Morena" (1942), "Sábado em Copacabana" (parceria de Caymmi e Carlos Guinle, de 1951) e "O Que É que a Baiana Tem?" (1939).

Esta última abre o disco com a interpretação de Gil, Caetano e Chico, cantores que não se juntavam em um projeto fonográfico há 22 anos. "Nesta música tentei me aproximar o máximo possível do jeito que João Gilberto cantaria", diz Dori.

Já a Mario Adnet couberam os arranjos de "A Vizinha do Lado" (1946), interpretada por ele, "Dora" (1945), "João Valentão", "Sargaço Mar" (1985), "Saudade da Bahia" (1957), "Samba da Minha Terra" (1940) e "Canção da Partida" (1957), que fecha o projeto unindo as vozes de Nana, Danilo e Dori. "Foi o violão simples do Caymmi que me deu a ideia sinfônica dos arranjos".

Para ele, a divisão do trabalho com Dori foi bem tranquila. "Ele sugeriu: 'Eu faço uma 'pro' Chico, você faz outra 'pro' Chico. Eu faço uma 'pro' Caetano e você faz a outra'", conta Adnet, que não ia cantar no disco, mas terminou cedendo aos apelos do amigo.

"Dori disse para eu cantar pelo menos uma e eu negociei essa "Vizinha do Lado", porque eu tinha uma coisa com ela há muito tempo".

Reforçando a relação entre a música de Caymmi, o mar da Bahia e do Rio de Janeiro, Caetano Veloso interpreta o samba "Saudade da Bahia" e o samba-canção "Sábado em Copacabana". Sozinho, Gilberto Gil embala o ritmo de "Samba da Minha Terra" e "Rosa Morena", enquanto Chico corteja "Dora" e "Marina".

Já Danilo canta sozinho "Nem Eu" e com muita graça entoa "Vatapá". Nana, principal intérprete da obra do pai, regrava com seu vozeirão "A Lenda do Abaeté" e "Sargaço Mar".

Show comemorativo

No ano passado, os três herdeiros anteciparam as comemorações do centenário com o disco e show "Nana, Dori e Danilo - Caymmi". Como a ideia é celebrar a data até abril de 2015, a intenção é que o projeto orquestral se desdobre em show comemorativo. "Seria um show muito interessante, mas é caro, porque a orquestra mobiliza muita gente", avalia Dori.

"A gente está justamente trabalhando isso agora, tentando patrocínio para ver se consegue fechar o centenário com um grande concerto, pelo menos no Rio, em São Paulo e em Salvador", completa Mario Adnet, que já levou para o palco projetos sinfônicos semelhantes em homenagem a músicos como Vinicius de Moraes, Tom Jobim e Moacir Santos.

