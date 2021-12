Ícone do samba, Mestre Wilson Moreira faz show em Salvador

Um dos grandes representantes da velha guarda do samba brasileiro, o Mestre Wilson Moreira faz show em Salvador no dia 13 de novembro, às 21h, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo. Os ingressos custam R$ 15.

Acompanhado pelo Grupo Botequim, o sambista carioca apresenta canções de grande sucesso, como "Senhora Liberdade", "Judia de Mim" e "Formiga Miúda".

Entre os artistas que já gravaram canções de Mestre Wilson estão Elizete Cardoso, Candeia, Alcione, Beth Carvalho, Jair Rodrigues, Emílio Santiago, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Evandro Mesquita, Jovelina Pérola Negra, Zélia Duncan, Djavan, Sandra de Sá, Dudu Nobre, Leny Andrade, Elza Soares, entre outros.

