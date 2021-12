Ian Lasserre se apresenta no Teatro Sesi

O cantor, instrumentista e compositor Ian Lasserre se apresenta na próxima quinta-feira, 17, no Teatro Sesi - Rio Vermelho. Com um repertório autoral, a apresentação vai contar com as participações de Priscila Magalhães e Janaína Vasconcellos, vencedoras da edição 2012 do Festival de Música da Rádio Educadora, de Monique Cerqueira, além de Thiago Lobão e Davi Correia.

O artista reúne composições próprias, quatro delas do EP 'Ideias e Pedaços', apresentado no ano passado, e que é o primeiro passo na construção do álbum 'Pindorama', previsto para ser lançado em 2013.

Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00, eles podem ser adquiridos no local do evento.

