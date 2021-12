Trazendo toda a inspiração proporcionada por um mergulho no mar do Porto da Barra, o artista baiano Ian Lasserre acaba de lançar o clipe do single ‘Minha Bahia’, que faz parte do álbum ‘Átimo’, previsto para ser lançado em abril.

Com direção de Felipe Bretas, o videoclipe traz imagens de acontecimentos espontâneos do cotidiano soteropolitano. Radicado em São Paulo, há dois anos, Ian ressalta que o clipe é um retrato da sensação de pertencimento à Bahia.

"Por ter sido gravado em Salvador e por isso representar um sentido quântico, ao mesmo tempo que a alma da cidade se manifesta no trabalho, na alegria e no dever das pessoas que nela habita e pintam o consciente coletivo", explicou.

Assista abaixo o clipe de ‘Minha Bahia’:

Da Redação Ian Lasserre lança clipe do primeiro single de seu álbum

adblock ativo