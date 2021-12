Ian Cardoso apresenta seu novo show nesta sexta

O instrumentista, compositor e arranjador baiano, Ian Cardoso, nesta sexta-feira, 21, apresenta seu novo show, “Reina”, canção que intitula seu primeiro EP, a partir das 20h no palco do Teatro SESI Rio Vermelho.

O artista, que também faz parte do grupo Pirombeira, estará acompanhado no palco por Aline Falcão (teclado), Alexandre Vieira (baixo) e Marcos Santos (bateria). No repertório estarão presentes músicas autorais do seu novo EP além de canções inéditas e de outros projetos que participa. Os ingressos para o show custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) e podem ser adquiridos no teatro.

