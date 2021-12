Humberto Gessinger lança DVD em show na Concha Acústica do TCA

O cantor e compositor Humberto Gessinger lança no dia 29 de julho, na Concha Acústica do TCA, o DVD “Ao Vivo Pra Caramba”. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 160 e estão à venda na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

O DVD traz um registro de sua última turnê, “Desde Aquele Dia – A Revolta dos Dândis 30 anos” e foi gravado em agosto de 2017, em Porto Alegre. O trabalho que conta ainda com um set acústico com quatro canções inéditas.

No show, Gessinger apresenta músicas do disco “A Revolta dos Dândis” (que completou 30 anos em 2017), além de composições de diversas fases de sua carreira, com destaque para as canções inéditas “Pra Caramba”, “Cadê?”, “Das Tripas Coração” e “Saudade Zero”.

No palco, o artista assume, além do vocal, o baixo e os teclados, sendo acompanhado por Rafa Bisogno na bateria e percussão e Felipe Rotta na guitarra e no violão.

