Horizonte mais além

Entre setembro e outubro de 2015, a banda O Terno se recolheu em um sítio em Indaiatuba, interior de São Paulo. “Ficamos lá com os equipamentos, fazendo uns testes e dando uma limpada na cabeça para pensar em músicas novas. Aproveitamos para escutar muitas coisas”, conta Tim Bernardes, cantor, compositor e guitarrista do power trio paulista, em entrevista por telefone um dia após vencer o Prêmio Multishow na categoria Melhor Clipe, com Ai, Ai Como Eu Me Iludo.

Antes disso, a rotina de shows era intensa. O grupo não parava desde janeiro. Entrou integrante novo, o baterista e amigo de longas datas Gabriel Basile, que se integrou facilmente. “Ele tem uma linguagem muito a ver com a minha e do Peixe (Guilherme D'Almeida). Não foi uma mudança drástica, mas ele imprimiu o jeito dele de tocar”.

No período de retiro, Tim mostrou as suas composições para os companheiros e juntos selecionaram e fizeram os arranjos iniciais. Não amarraram tudo. “Deixamos muita coisa em aberto para inventar no estúdio”, diz o cantor.

Entraram em estúdio em janeiro deste ano, e então nasceu Melhor do Que Parece, o terceiro álbum d’O Terno, lançado recentemente. Um dos destaques do cenário independente do rock brasileiro desde 2012, quando foi lançado o trabalho de estreia 66, o grupo agora explora mais sonoridades – caminho seguido já no segundo – e amplifica os horizontes, tanto em referências como nos arranjos.

“O primeiro é um disco cru, a gente tocando na sala. O segundo tem bastante overdub. E Melhor do Que Parece mais ainda. As canções extrapolam o power trio”, afirma Tim. No próprio site de divulgação da novo CD, a banda se autodefine como “power-trio de canção-rocknroll-pop-experimental”.

Profundo e variado

Entre os temas das músicas estão amor, paixões e dilemas existenciais-filosóficos. Eles abordam essas questões de um jeito próprio, com lirismo, profundidade e, ao mesmo tempo, dose de ironia. “É uma forma de organizar de maneira bonita um pensamento”, fala Tim do seu modo de compor.

Na abertura, Culpa, a banda faz leitura crítica e direta desse sentimento vinculado à moral. Com pegada pop, cada parte em seu lugar e refrão grudento, a canção foi divulgada como single. A obra segue com Nó, de letra coloquial e reflexiva. “Diz de uma maneira sensível e simples algo universal. É tipo uma Here Comes The Sun, dos Beatles, que pode parecer boba, mas diz algo importante sem ser didático ou cabeça”.

A balada pop soul Não Espero Mais exalta o amor “que valeu a pena esperar”, enquanto a seguinte, Depois Que a Dor Passar, é da leva sofrida, porém, que mantém a esperança. Em uma das estrofes: “E até que enfim / Você pode chegar em casa tarde e reparar / Que o coração agora não dói mais / E que essa paz de ver que tudo passa / É bom pra gente aguentar firme / Se acontece uma próxima vez“. Fica nítida a influência de Clube da Esquina no grandioso arranjo.

Lua Cheia é o momento mais pesado do disco e entra na vibe surreal. “Equilibra o lado mais calmo”, opina Tim. Depois vem O Orgulho e o Perdão, um samba-rock com letra a la Nelson Cavaquinho. “Esta veio de ouvir muito ele. É muito forte, denso e meio de terror. Quis fazer algo assim”.

A romântica Volta começa somente com guitarra e voz para depois crescer com a banda. O álbum homenageia Minas Gerais na homônima ao estado e entra na onda meio pop Motown meio Mac DeMarco em Deixa Fugir. Termina na sequência Vamos Assumir, existencial, A História Mais Velha Do Mundo, interlúdio-cantiga, e Melhor do Que Parece, síntese estética do trabalho.

Sentido do rock

Entre The Beatles e Os Mutantes, influências centrais de Tim e dos outros integrantes, o páreo é duro. “Acho um tão bom quanto o outro. Talvez goste até mais dos Mutantes”, pondera Tim. Mas obviamente não é somente o rock do fim dos 1960 que serve de adubo para a criação d’O Terno – o que é mais um diferencial. A música brasileira dos 1960 e 1970, sobretudo a Tropicália, e o indie do Tame Impala e de Mac DeMarco estão presentes na playlist dos jovens.

Sobre as transformações do rock, o cantor afirma: “O gênero já foi usado para definir coisas muito diversas. Surgiu entre 1950 e 1960 como rebeldia, com Elvis, depois veio para Beatles, Mutantes, ligados à criação e à psicodelia. E aí é doido porque nos anos 1980 vira pop bem comercial. E aos poucos ganha um sentido conservador, meio bronca. É uma doideira. A gente não faz rock'n'roll no sentido óbvio da palavra”.

