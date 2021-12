Homenagem à língua portuguesa tem show de fado

Nuno da Câmara Pereira e seu fado voltam a Salvador para dois dias de shows na quarta edição do Tributo à Língua Portuguesa, promovida pelo Gabinete Português de Leitura.

Nuno, que já passou pela comemoração dos 35 anos do Projeto Tamar, na sexta-feira passada, na Praia do Forte, agora se apresenta nos dias 11 e 12 no encerramento da programação em homenagem aos 800 anos da língua portuguesa.

Nesta quinta-feira, junto com Jota Veloso, Nelson Rufino e Cláudia Cunha, o show no Teatro Vila Velha reúne o fado e a bossa nova. Margareth Menezes, Saulo Fernandes e Luiz Caldas ainda não confirmaram presença.

Já no dia 12, no show Dory convida Vinícius de Moraes, Nuno e Jota Veloso fazem um pocket show de encerramento no próprio Gabinete de Leitura.

Patrimônios

A bossa nova e o fado são considerados patrimônios culturais da humanidade e simbolizam o propósito do tributo. "A bossa se aproxima ainda mais do fado, porque tem a ver com as raízes do povo", conta.

O cantor, que foi apontado como um dos revitalizadores desse estilo que retrata a identidade do povo lusitano, acredita que os dois países estão se aproximando paulatinamente através da cultura.

"O Brasil padece de um defeito. É pan-americano. Seu ídolo são os Estados Unidos da América. Erro fatal. Mas por isso mesmo que esse fluxo de migração que agora está acontecendo ao contrário, do Brasil para Portugal, é muito bom, porque o brasileiro fica com uma outra ideia de Portugal que não tinha", reflete.

Sua vinda ao Brasil também vai render uma parceria com Luiz Caldas, na gravação do CD Fado In Bossa. Os dois vão se reunir para escolher as músicas e a previsão de lançamento é para junho do ano que vem.

Origens

Nuno da Câmara Pereira tem 40 anos de carreira, 20 álbuns lançados e faz parte de uma família tradicional de Portugal - no fado e na história.

Descendente de Pedro Álvares de Cabral e da família real portuguesa (ele é tetraneto da Infanta Dona Ana de Jesus Maria de Bragança e Bourbon, filha mais nova do Rei Dom João VI), o cantor também tem parentes próximos ligados ao fado e uma ligação forte com o Brasil.

"A minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, e a minha família sempre esteve ligada à música. Eu aprendi a dançar e a cantar em português", revela o também engenheiro agrônomo e ambientalista.

Nuno já fez regravação de algumas músicas brasileiras. Um dos seus maiores sucessos é a releitura em fado da música Meu querido, Meu Velho, Meu Amigo, de Roberto e Erasmo Carlos. "Eu sempre quis mostrar que o fado tem uma influência na música brasileira e vice-versa. Ouvindo os trechos dessa música do Roberto eu percebi que aquilo era um fado com rima quebrada", analisa.

Ele também já regravou Costumes, de Roberto Carlos, e De Volta Pro Meu Aconchego, popularizada na voz de Elba Ramalho.

Unidos pelo português

Quando foi deputado e senador por cinco anos em Portugal (feito inédito para um artista), Nuno tratou de proteger a cultura lusófona. Ele ajudou a colocar em vigor a Lei da Rádio, que obriga os veículos de radiodifusão a destinar 25% do seu conteúdo à música portuguesa e brasileira.

"Nós temos muito mais a ver um com o outro do que imaginamos. Basta poder nos comunicarmos na mesma língua. O Brasil tem que perceber isso, somos duas nações irmãs", defende.

Nuno acredita que os brasileiros não têm a cultura de ouvir fado porque o governo e a mídia não dão a devida importância ao que é produzido na mesma língua, diferente de Portugal.

"A nossa língua portuguesa, de Portugal, conseguiu novos vocábulos que estavam perdidos com os brasileiros. Há termos e palavras que o Brasil conservou, e nós perdemos. Eles agora estão voltando a Portugal através das telenovelas".

Um dos objetivos do encontro que reúne escritores, empresários e artistas é "sensibilizar, informar, difundir conhecimentos e trocar experiências para o fortalecimento das relações culturais entre Brasil, Portugal e países lusófonos". Que assim seja.

