Holiday Festival terá Jorge & Matheus, Harmonia e Saulo

O Holiday Festival já tem a programação completa dos dois dias de festa, nos dias 8 e 13 de dezembro, no Estádio de Pituaçu. No primeiro dia, feriado do dia 8, Jorge & Mateus, Psirico, Simone & Simaria, Israel Novaes, Os Travessos e Duas Medidas vão animar o público.

No segundo dia, 13, a festa fica por conta de Saulo, Harmonia do Samba, Bruno & Marrone, Tayrone, Matheus & Kauan, Turma do Pagode e Avenida Se7e. Sem espaço open bar, o evento será dividido em Pista, Camarote e Arquibancada. Os ingressos podem são vendidos na Line Bilheteria, localizada no segundo piso do Shopping da Bahia, Ticketmix e Balcões de Ingressos.

Confira os valores dos ingressos:

Valores por dia:

Pista: R$ 70

Arquibancada: R$ 50

Camarote: R$ 180

Passaporte (para os 02 dias de evento):

Pista: R$ 125

Arquibancada: R$ 90

Camarote: R$ 320

