Holiday Festival reúne astros da cena musical em Pituaçu

Foi em um clima de alegria, descontração e muita paquera que o Holiday Festival iniciou jornada de dois dias de shows para o público baiano, neste domingo, 7, com portões abertos desde as 13h, no Estádio de Pituaçu (Patamares).

O evento, que está na terceira edição, acontece também nesta segunda-feira, 8, a partir das 13h, no mesmo local. Neste domingo, a folia ficou por conta de Bell, Aviões, Harmonia, Neto LX, É o Tchan e Tomate no palco principal. O evento contou ainda com as participações de Katê e Kiko & Jeanne, no espaço Tenda Plus.

Já na Tenda Eletrônica, apresentaram-se Aj Perez, Hugo Haus, Voldoker, Lica di Napoli e Deep Colors.

Nesta segunda, se apresentam no palco principal Psirico, Jorge & Mateus, Saulo, Israel Novaes, Duas Medidas e Os Travessos. No palco Plus, as atrações agendadas são as bandas Diamba e RJ-2.

Na Tenda Eletrônica, o segundo dia do Holiday Festival tem programação para o dia de encerramento com Hugo Haus, Aj Perez, Andre Pulse, Carlo Dallanese e Phenomena.

Curtir

A estudante Izabel Agareno, 18, e as amigas Letícia, Nicolle e Júlia, todas com idades entre 17 e 19 anos, decidiram ir ao evento para curtir e assistir principalmente aos shows de Aviões do Forró, É o Tchan e Harmonia do Samba.

"Se rolar uma paquera já está valendo. A nossa expectativa é de diversão", disse Izabel Agareno.

Organização

Eram esperadas 15 mil pessoas para o evento. A organização da festa disponibilizou 250 homens para atuar na segurança. O evento conta ainda com a presença da Polícia Militar da Bahia, que montou efetivo necessário para um evento de grande porte, como informou o Major Gabriel Neto, da 39ª Companhia Independente.

Para a regulação do trânsito, foram utilizadas seis viaturas localizadas nos principais pontos, uma moto e três guinchos, como informou Ademário Gomes, supervisor de trânsito da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). "O nosso papel aqui é coibir o estacionamento irregular para melhorar a fluidez", completou.

Segundo informações da Transalvador, o estacionamento só está sendo permitido nas imediações do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os veículos estacionados em locais proibidos podem ser rebocados pelos agentes do órgão.

Considerada uma infração leve, estacionar em local proibido gera multa no valor de R$85 reais. "Para a retirada do veículo, o condutor deve procurar o órgão no primeiro dia útil, apresentar documentação regular e efetuar o pagamento das taxas", informou Ademário Gomes.

Animação

Com casa cheia, este domingo, 7, foi de festa de variados estilos em Pituaçu. Xanddy, o vocalista do Harmonia, foi uma das atrações mais festejadas.

Dando continuidade à carreira solo, Bell foi outra atração que animou a galera. Neto LX, É o Tchan e Tomate também fizeram a multidão dançar e cantar.

Do lado de fora, Maria Antônia Santana, 58 anos, comerciante que vende churrasquinho há 17 anos, também estava alegre.

Para o evento, chegou às 4h30 para assegurar o lugar. "Com movimento bom, consigo tirar até R$ 700", disse.

adblock ativo