Holiday Festival oferece dois dias de som

Há três anos, o Holiday Folia inicia a estação mais quente do ano trazendo como atrações musicais as principais estrelas do axé, pagode e sertanejo.

Este ano a festa passa a se chamar Holiday Festival e acontece domingo, 7, e segunda-feira, 8,a partir das 13 horas, no Estádio de Pituaçu. Os ingressos custam R$ 70 (pista), R$ 150 (área vip), R$ 280 (Lounge Pirraça Feminino Open Bar) e R$ 310 (Lounge Pirraça Masculino Open Bar) e podem ser adquiridos nas lojas do populares A TARDE shopping Barra, Iguatemi e Paralela, no site Line Bilheteria e nos balcões de ingressos dos shoppings.

Atrações

Entre as atrações estão os veteranos Harmonia do Samba, Duas Medidas, Jorge & Mateus e os cantores Israel Novaes e Saulo e destaques como Bell Marques, Os Travessos e Aviões do Forró.

Além das atrações principais, artistas da região tocam em outro palco, o Plus, como uma alternativa para o público. A dupla Kiko & Jeanne, que se apresenta domingo, revela que é uma honra dividir o palco com grandes nomes da música brasileira. "A ideia de mistura mostra como a Bahia é um estado musical democrático, que abraça todos os gêneros", diz Jeanne.

Outro destaque é o grupo Os Travessos, que retorna a Salvador menos de dois meses após a última apresentação na cidade. Rodriguinho, vocalista, revela que preparou diversas surpresas para o público na segunda-feira. "Além das canções que fizeram parte dos 20 anos de carreira, levaremos músicas inéditas do novo álbum, intitulado Tarde ou Cedo", comenta.

Novidades

Tradicionalmente, o evento acontecia somente no dia 8 de dezembro, em que é comemorado o feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Nesta quarta edição, o festival estendeu a comemoração para dois dias, além de incluir tenda eletrônica e dois palcos simultâneos.

adblock ativo