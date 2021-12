Holiday 2019 anima fim de tarde no Arquipélago Summer Club

Com os pés na areia, à beira da Baía de Todos os Santos e com direito a acompanhar o pôr do sol. Esse foi o cenário que o público curtiu o Holiday 2019, que nesta edição foi realizado no Arquipélago Summer Club, no Comércio. A lista de atrações do evento, que começou às 16h e foi até a madrugada, contou com Lincoln e Duas Medidas, Gustavo Lima, Claudia Leitte, Kevinho e Psirico.

O primeiro a se apresentar foi Lincoln e Duas Medidas, o grupo fez o show no trio elétrico que circulou pelo espaço. Para animar a galera logo de início, o cantor desceu e foi pular com os fãs sucessos como “La Raba” e “A Cobra”.

Sobre o Carnaval, o cantor revelou que será um período de comemoração pelas conquistas de 2018. “O ano passado foi um divisor de águas, ‘La Raba’ entrou no repertório de grandes cantores como Safadão e estamos muito felizes. Vamos animar os dois circuitos!”, contou.

Assim como Lincoln e Duas Medidas, Claudia Leitte chegou direto da gravação do The Voice Kids para o que ela chamou de um “ensaio para o Carnaval”. A cantora fez o público pular e cantar em coro seus hits: “Taquitá”, “Baldin de Gelo”, “Lacradora” e clássicos já conhecidos do Carnaval de Salvador. A cantora ainda adiantou o tema que levará para a avenida. “O coração da Amazônia é o meu tema esse ano, vou falar sobre assuntos que tenho aprendido como sustentabilidade de forma leve e lúdica”. Claudia Leitte também ressaltou as suas apostas para o carnaval: “Balancinho” e “Saudade”. E no final do show, a cantora anunciou a próxima atração que se apresentou no palco: Kevinho.

O funkeiro levantou ainda mais o público com um show pirotécnico no palco e transformou o local em um grande baile funk, das antigas as mais atuais. O público do Holiday dançou ao som de “O Bebê”, “Ta Tum Tum”, “Pega a Receita”. Assim como os outros cantores, Kevinho inclui hits de Léo Santana e Safadão no repertório e revelou que estará em alguns camarotes no Carnaval de Salvador: “Esse ano farei show no Vila Mix e Carnavalito. Estou animado, amo o público de Salvador!”.

