Hoje tem samba de graça no Pelourinho

O feriado desta segunda-feira, 8, promete ser de muita diversão e samba no pé, com a festa Samba de Verdade, no Largo Tereza Batista, a partir das 15 horas.

O evento é gratuito e conta com nomes consagrados, do samba de raiz ao samba reggae, entre eles estão Gal do Beco, Tote de Gira, Banda Muzenza, Ilê Aiyê e Guiga de Ogum.

E à noite, no Largo Pedro Archanjo, às 21 horas, o bloco Cortejo Afro continua sua tradicional temporada de ensaios. O convidado da semana é o cantor Lazzo Matumbi. Ingressos custam R$ 20.

