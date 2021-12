Hermeto Pascoal e Aline Morena fazem som na Caixa

O Som Nosso de Cada Um é o nome do espetáculo musical que Hermeto Pascoal e Aline Morena apresentam desta terça-feira, 2, até sábado, 6, sempre às 20 horas, na Caixa Cultural Salvador. Os ingressos custam R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia), podendo ser adquiridos a partir de 9 horas no local no dia do evento.



Cada apresentação será única, pois os dois não seguirão um roteiro pré-estabelecido. A proposta é mostrar um universo sonoro múltiplo e imprevisível, com canções como Casa di Xaquer, Galope, Capivara, Canguruzando, Fruticando na Rua e outras.



No palco, Aline, Hermeto e uma infinidade de instrumentos musicais constroem canções de diferentes formas e revelam as tantas possibilidades sonoras através de execuções únicas.



A riqueza sonora será evidenciada através da voz, do piano, da viola caipira, do violão, da zabumba e da percussão corporal de Aline Morena, que se misturam ao cavaquinho, trompete, flauta, berrante, escaleta e aos oito baixos de Hermeto, executando diferentes ritmos e estilos.

Outros elementos inusitados, como bacias, chocalhos de boi, bonequinhos e saias de alumínio, são transformados em instrumentos musicais, revelando verdadeiras surpresas sonoras.



Sintonia musical



Juntos há 12 anos, Aline e Hermeto são mais que companheiros, são parceiros e produzem música o tempo inteiro. "De repente estamos no tablado e fazemos um som com o corpo, ou por vezes na piscina, fazendo um som com a água e por aí vai", conta Aline sobre a presença constante da música na vida dos dois.



O multi-instrumentista de ouvido absoluto conta sobre a sintonia do casal, que, agora, forma um dueto. "Quando a Aline pega a viola e dá os primeiros acordes eu já sei que música vamos tocar e que caminho seguir, não temos aquela coisa toda esquematizada", diz.



Segundo o próprio Hermeto, a sintonia entre os dois é tamanha que produzem mais música juntos do que quando com a banda completa. "É um verdadeiro som caseiro. Um show bem solto e criativo, com coisas novas e muita versatilidade", diz Hermeto.



"Mas o que uma cantora vai fazer num show ao lado de Hermeto Pascoal?", é o que poderiam pensar como conta Aline Morena. Se revezando com os instrumentos, os dois deixam o show diversificado. "São muitas músicas. O repertório vai do frevo à música clássica, do maracatu ao samba. Música com letra, música sem letra. Tem de tudo", diz Aline.



A interação não é somente entre eles, pois a plateia também interage cantando canções que recebem em panfletos. "A gente também entrega uma letra criada pelo Hermeto, em idioma universal, que não tem sentido na nossa língua e o público aprende na hora e sai cantando junto", conta Aline.



Chimarrão com Rapadura



O alagoano com a gaúcha formada em canto formam o duo "Chimarrão com Rapadura", como costumam brincar. Desde 2002, Aline Morena dedica-se às obras de Hermeto Pascoal, de quem participou de shows e com quem acabou formando a versátil dupla.



Com mais de 120 músicas disponíveis, a dupla não segue um repertório previamente definido, que terá, inclusive, composições de Aline, que irá estrear novos trabalhos.

Hermeto conta que eles têm uma noção da quantidade de músicas que irão tocar, no entanto, o improviso impera no espetáculo. "A gente quer sentir na hora e ter a liberdade de criar de acordo com o momento, e aí a ideia de que música vamos tocar vai vindo", explica.



Criado em 2014, o show O Som Nosso de Cada Um segue popularizando a música erudita. "Acho que é uma maneira muito boa de mostrar a musicalidade para as pessoas e eu estou muito feliz", confessa Hermeto. E Aline completa: "É um show universal, para todos os gostos".

adblock ativo