Hellra Antunes apresenta o show 'Os Jorges' no encerramento do projeto Viva MPB

A baiana Hellra Antunes fará uma homenagem aos cantores Jorge Vercillo, Ben Jor e Seu Jorge no encerramento do projeto Viva MPB, nesta quinta-feira, 27. O evento, intitulado “Os Jorges”, acontece na praça de alimentação (Piso L3) do Salvador Norte Shopping, a partir das 19h e terá entrada gratuita.

Durante o evento, a artista vai interpretar canções conhecidas do público, como “Final Feliz”, “Que Nem Maré”, “País Tropical”, “Taj Mahal”, “Burguesinha” e “Felicidade”.

O Viva MPB oportunizou o público a comemorar o dia da Música Popular Brasileira, celebrado em 17 de outubro.

adblock ativo