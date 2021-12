Harmonia, Saulo, Safadão, Aviões e muito mais no Revéillon

Saulo e Wesley Safadão também são atrações da programação dos cinco dias de festa do Réveillon de Salvador. O cantor baiano animará a festa no dia 28 de dezembro. Já o forrozeiro, negocia a apresentação para o dia 30.

Ainda não há uma confirmação oficial, mas o grupo Harmonia do Samba também está entre as atrações que podem fazer parte da festa.

Embora a prefeitura esteja fazendo segredo com a grade de apresentações, sabe-se também que o grupo Aviões do Forró pode fazer parte do evento, assim como Luan Santana e a banda O Rappa.

As cantoras Ivete Sangalo e Daniela Mercury já são nomes confirmados.

Uma coletiva de imprensa será realizada pela Saltur para divulgar a programação completa da festa de fim de ano na próxima terça-feira, 22. O Réveillon de Salvador acontecerá entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Praça Cayru, na Cidade Baixa, no bairro do Comércio.

