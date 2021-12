Harmonia recebe Thiaguinho no último ensaio

O Harmonia do Samba vai receber Thiaguinho na próxima edição da Melhor Segunda-feira do Mundo, dia 9, às 22h, no Wet´n Wild. O pagodeiro será o responsável pelo show de abertura da festa e deve fazer uma participação especial no show da banda comandada por Xanndy.

Xanddy promete três horas de show para terminar a temporada dos ensaios de verão do Harmonia. Músicas como "Comando" "Quebrou a Cara" e "Nova Paradinha", farão parte do repertório da apresentação que irá contemplar também a canção "Tá no DNA".

Os ingressos custam R$ 42 (pista) e R$ 84 (camarote).

