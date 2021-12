Harmonia gravou novo clipe com Lore Improta, Xand e Luís Miranda

A banda Harmonia do Samba, liderada pelo cantor Xanddy, gravou o clipe da nova música de trabalho "Só vou apostando" na tarde desta terça-feira, 1º, em Salvador.

O vídeo musical conta com a participação da dançarina Lore Improta, do cantor Xand, da banda Aviões, e do ator e comediante Luís Miranda. A gravação foi feita no Pelourinho.

Xanddy compartilhou no seu Instagram a novidade e alguns momentos da gravação.

