Com ingressos esgotados, o Harmonia do Samba se despede do projeto 'das Antigas' neste domingo, 13, às 17h, na Área Verde do Othon, em Salvador. A abertura fica por conta da banda É O Tchan, com participações especiais de Rubynho, Os Bambaz e Flavinho (ex-Pagodart).

“Vai ser um dia especial. Estamos dando uma pausa no projeto que amamos para inserir outras novidades na nossa programação, a exemplo do projeto ‘Oxente’, que iniciamos no Rio de Janeiro. Estamos ansiosos para viver esse encontro com a torcida, porque estamos cheios de saudades. Depois dessa “despedida breve” vem muitas novidades: a começar pela estreia da Melhor Segunda-Feira do Mundo, programada para o dia 06 de janeiro, onde gravaremos, pela primeira vez no ensaio de verão do Harmonia, um DVD de carreira. Além disso, lançamos hoje um EP com seis músicas. É só conferir nas plataformas digitais", revelou Xanddy ao Portal A TARDE.

O projeto Harmonia das Antigas rodou o Brasil, desde a sua estreia em 2016, caindo no gosto do público. Com um repertório cuidadosamente selecionado, o projeto apresentou a verdadeira essência do início do Harmonia do Samba, com canções como "Uva", “Pescocinho”, “Vem Neném” e “Agachadinho".

