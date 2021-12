Harmonia do Samba recebe É o Tchan no 1º ensaio de verão

Para a maioria dos mortais, segunda-feira é dia de retomar a rotina e encarar os compromissos de trabalho depois da folga do fim de semana. Mas quando se é fã do Harmonia do Samba, a coisa muda de figura.

Nesta segunda, 5, à noite, todos os caminhos levam à Área Verde do Wet'n Wild, na Paralela, onde a banda inicia sua temporada de ensaios de verão. Já são 13 anos consecutivos em que todas as semanas anteriores ao Carnaval começam com "A Melhor Segunda Feira do Mundo".

Sob o comando de Xanddy e tendo Roque Cezar, Bimba, Martins e Luciano na linha de frente, a banda aproveita a presença de baianos e turistas para passar seus sucessos em revista, fazendo um "resumão" da carreira, que já dura mais de 20 anos.

É claro que Paradinha, Vem, Neném e Comando estão no set-list. Mas a banda também aproveita para deixar o público mais familiarizado com a nova Tá no DNA, que está disponível para download no site.

Como de costume, a cada segunda-feira o Harmonia recebe novos convidados, que abrem a noite. Nesta, quem assume a tarefa é o grupo É o Tchan. A noite conta, ainda, com participação da cantora Claudia Leitte.

