Harmonia do Samba lança show 'Das Antigas' em Salvador

A banda de pagode Harmonia do Samba lançará, no dia 7 de agosto, no Clube Espanhol, a primeira edição do show "Harmonia das Antigas". A apresentação irá relembrar os grandes sucessos do grupo, que já possui quase 25 anos de carreira.

O evento será realizado no espaço onde aconteceram grandes encontros da banda, chegando a sediar o lançamento de um dos CDs da carreira, o álbum "Meu e Seu", em 2003.

Os ingressos estão à venda nas bilheterias e nos sites da Line, Pida e Balcões de Ingresso. O 1º lote está sendo vendido a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Os valores da área vip custam R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia).

A segunda edição acontece no dia 21 de agosto.

