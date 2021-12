Harmonia do Samba lança primeiro EP

A fim de facilitar o acesso dos fãs a seus novos sucessos, a banda Harmonia do Samba lança, a partir desta terça-feira, 21, seu primeiro EP - sigla da expressão em inglês "extended-play".

O EP, que é uma forma de disponibilizar para o público, fãs e admiradores, de forma mais rápida e com custo mais acessível o trabalho da banda, traz cinco músicas inéditas. As músicas, "Ai ai ai", "Flexada do Prazer", "Molejinho", "Dig êh" e "Tá no DNA", que dá nome ao EP, são as músicas que estarão disponíveis, de forma digital, no site da banda (www.harmoniadosamba.com.br), no aplicativo exclusivo e nos canais digitais de download de músicas.

A banda, que já reúne 14 CDs de carreira e quatro DVDs, anuncia que não ficará apenas no EP este ano. "Para nós o EP é um prenúncio do CD que já estamos gravando e será lançado também ainda este ano, só não sabemos quando. Estamos produzindo de forma diferente esse novo CD, ao nosso tempo, sem pressa. Por isso o EP está sendo ótimo e providencial", afirmou Xanddy, vocalista da banda.

