Harmonia do Samba lança nova música de trabalho; escute

"Sou filho de Salvador, com raiz em Santo Amaro. Cachoeira está no sangue". Assim começa a nova música de trabalho, "Ai ai ai", da banda Harmonia do Samba, e anuncia a influência do samba de roda na composição, gênero tradicional do Recôncavo da Bahia. A faixa será lançada na próxima terça-feira, 14, e fará parte do EP "Tá no DNA", previsto para ser disponibilizado para o público no dia 21 de abril.

Segundo Xanddy, compositor e vocalista do grupo, a música traz elementos presentes nesse próximo EP, que tem como centro o samba de roda. "Vamos iniciar um trabalho focado no samba de roda, sem esquecer as batidas que fazem parte da história dos 20 anos do Harmonia. A gente nasceu disso e em todo o amadurecimento da banda, o samba de roda se fez presente", afirmou.

A canção, ao mesmo tempo em que apresenta esse caminho diferente dos últimos trabalhos da banda, não perde as características do "pagodão" do Harmonia do Samba. Bateria e percussão em diálogo permanente com o cavaquinho e a viola, além da letra direta e com refrão marcante, evidenciam que o gênero que consagrou o grupo ainda é a principal marca das músicas.

O lançamento da faixa, composta por Xanddy, Fagner Ferreira, Rodrigo Psicini e Robson Ribeiro, ocorrerá nas rádios, no site e no aplicativo próprio do Harmonia do Samba. A próxima apresentação da banda na Bahia acontece no dia 18 de abril, no "Forró do E-mail", em Simões Filho.

<AUDIO ID=1510456/>

