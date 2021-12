O Harmonia do Samba lança nesta terça-feira, 14, a nova música de trabalho intitulada "Daquele Jeito". Composta por Filipe Escandurras e Tierry Coringa, a canção fala do carinho e amor entre um casal e segue a linha mais romântica como "Momentos" e "Meus Sentimentos", porém arranjos mais marcados pela percussão.

E para apresentar a nova aposta musical, o grupo gravou um vídeo, em estúdio próprio, que pode ser conferido abaixo.

Da Redação Harmonia do Samba lança nova música de trabalho

"Daquele Jeito" faz parte do 15º CD de carreira do Harmonia do Samba, que recebe o nome de "Tá no DNA" e tem previsão para ser lançado ainda este mês.

