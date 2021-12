Harmonia do Samba inicia venda de passaporte para ensaio

O verão nem chegou ainda mas o Harmonia do Samba já está com a cabeça no projeto A Melhor Segunda-Feira do Mundo. Começou nesta segunda-feira, 18, a venda de ingressos para o passaporte que dá direito a sete ingressos do tradicional ensaio da banda. Os bilhetes custam R$ 245 (pista) e R$ 490 (camarote) e já estão à venda no TicketMix, na Line Bilheteria, balcões de ingressos e Pida.

O primeiro ensaio começa já no dia 6 de janeiro e o convidado especial ainda não foi revelado. Com o CD/DVD de 20 anos de carreira pronto para ser lançado, o Harmonia vai relembrar sucessos desses anos, além das novidades para o verão e Carnaval.

