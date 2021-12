Harmonia do Samba inicia nesta segunda temporada de ensaios

Há 20 anos, o grupo comandado por Xanddy surgiu em um samba de quintal. Hoje, com carreira consolidada, 13 discos e quatro DVDs lançados, o Harmonia começa a 12ª temporada da Melhor Segunda-feira do Mundo homenageando o ritmo de suas origens.

Tradição no calendário do verão baiano, os ensaios do Harmonia do Samba acontecem todas as segundas-feiras, até o Carnaval, e costumam lotar o Wet´n´ Wild a cada edição, com um público que varia de 8 a 26 mil "torcedores", nome pelo qual Xanddy gosta de chamar seus fãs. O último dia do evento, já chegou ao recorde de 26 mil fãs, cantando e dançando o pagode da banda.

"Eu acho incrível subir no palco, ver aquele mar de gente, e pensar que 90% daquelas pessoas tem compromissos cedo no dia seguinte. Sempre pergunto, na abertura do show, Vocês são doidos? Não têm o que fazer, não?, e eles caem na risada", brinca o cantor.

Repertório

Como de costume, os sucessos da banda serão predominantes no repertório da noite. "Vamos levar músicas que marcaram momentos da nossa trajetória. No ensaio, o público diz o que ele quer ouvir, a gente vai sentindo a energia e adaptando edição após edição", revela, garantindo que clássicos como Comando e Vem Neném não podem faltar.

Além disso, músicas inéditas do DVD Harmonia 20 anos, lançado em 2013, também estarão no repertório. Entre elas está Harmonia Futebol Clube, a aposta da banda para o verão, e Nova Paradinha, uma versão do hit antigo Nossa Paradinha.

Só vai dar samba

Outro diferencial desta temporada é a campanha Só vai dar samba, que promete trazer, em cada dia, um convidado consagrado do cenário local e nacional do ritmo.

Hoje, é a vez da Turma do Pagode, e o cantor adianta que vai fazer um dueto da música Lancinho com Leiz, vocalista da banda.

Para as próximas segundas, já foram confirmados nomes como Arlindo Cruz, Péricles, Belo, Thiaguinho, Revelação, Sorriso Maroto e Raça Negra, ainda sem datas definidas.

