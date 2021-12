Harmonia do Samba faz show em Vilas do Atlântico

O Harmonia do Samba vai comandar a noite do Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, nesta sexta-feira, 7. Liderado por Xanddy, o grupo, que já possui quase 25 anos de carreira, comanda a festa 'É Sexta-feira', que acontece a partir das 21h.

No show, a banda promete fazer a galera dançar ao som de sucessos como 'Vem neném' e 'Nova paradinha'. O repertório contempla ainda com hits como 'Só que não', 'Daquele jeito', 'Ai ai ai', 'Molejinho' e 'Dig ê', que fazem parte do mais recente álbum, 'Tá no DNA'.

Antes do Harmonia, quem anima o público é a banda Samprime. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100 e estão à venda na casa de shows, nos balcões dos principais shoppings.

