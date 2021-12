Harmonia do Samba fará show gratuito em Lauro de Freitas

Nesta quinta-feira, 31, às 14h, Lauro de Freitas comemora 52 anos de emancipação política e, para presentear os filhos da cidade, a prefeitura oferecerá ao povo um show gratuito do Harmonia do Samba, no palco montado ao lado do ginásio de esportes, no Centro do município.

Falando em Harmonia, o grupo acaba de fechar com o bloco As Muquiranas e puxará a agremiação no domingo de carnaval em 2015.

