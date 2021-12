Harmonia do Samba fará ensaios no Estádio de Pituaçu

Em 2017 os ensaios de verão da banda Harmonia do Samba mudam de endereço: saem do Wet'n Wild e vão para o Estádio de Pituaçu. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 20, durante evento de apresentação da edição especial de 15 anos da Melhor Segunda-feira do Mundo, que terá seis edições entre os dias 9 de janeiro e 13 de fevereiro.

De acordo com o vocalista Xanddy, o principal motivo da mudança foi a busca por uma estrutura maior para celebrar a simbólica marca de 15 anos do projeto. "Será uma ocasião especial. Afinal, 15 anos é 15 anos. Por isso, a proposta de fazer aqui [no estádio] se dá por ser uma ocasião especial", explicou o cantor.

A edição 2017 do evento traz de volta uma ideia que deu certo no verão passado. Os seis shows serão realizados no palco 360º, que será instalado em um dos lados do campo. "Antes até de cair a ficha de que estaríamos comemorando 15 anos do evento, já queríamos fazer o palco de novo porque foi muito especial. Pudemos ter um contato muito maior com o público", disse Xanddy. Já a área da arquibancada do estádio será destinada a ornamentações da festa e algumas surpresas.

Com a expectativa de manter a média de público de mais de 10 mil pessoas por evento, a proposta do ensaio do Harmonia continua sendo a mesma dos anos anteriores: realizar shows todas as segundas-feiras, sempre com a presença de convidados.

Segundo Xanddy, a ideia é trazer de volta muitos dos nomes que passaram pelo projeto nesses 15 anos, apesar de ainda não haver uma grade confirmada. "Mas Anitta é uma presença quase certa. E em breve vocês vão ficar sabendo quando confirmarmos os convidados", afirmou o vocalista.

15 Anos

Há 15 anos o Harmonia do Samba deu início, no antigo Rock in Rio Café (Aeroclube), aos ensaios de verão, que, à época, nem levavam o título de Melhor Segunda-feira do Mundo. "Quando começamos, outras banda e artistas já faziam ensaios nos outros dias da semana. Só sobrou a segunda. Mas deu muito certo e os fãs, de lá pra cá, continuam fieis até hoje", lembra.

Desde então o ensaio da banda já passou pelo Museu du Ritmo e, nos últimos anos, pelo Wet'n Wild, onde o Harmonia viveu momentos marcantes. "O maior público do projeto aconteceu lá, durante a gravação do DVD de 20 anos. Foi acima de 40 mil pessoas, fora da temporada normal, no mês julho [de 2013]", recorda Xanddy.

E, enquanto não chega a nova temporada de ensaios, a banda se prepara para lançar duas músicas, em novembro. Elas vão compor o projeto Ontem e Hoje, que vai juntar o repertório de músicas antigas da banda com composições inéditas.

Os passaportes que dão acesso aos seis shows da Melhor Segunda-feira do Mundo começam a ser vendidos em 1º de novembro. Os ingressos individuais estarão disponíveis a partir de dezembro.

