Harmonia do Samba estreia no Holiday Folia

O Harmonia do Samba vai fazer a estreia, ao lado de Jorge & Mateus, Saulo, Tomate e Alexandre Peixe, no Holiday Folia, que acontece dia 8 de dezembro, no feriado do Dia da Conceição da Praia, às 13h, no Wet'n Wild.

A banda comandada por Xanddy aresentaa o show da turnê de 20 anos de carreira, relembrando Cavaquinho, Vem Neném e Quebrou a Cara. Já Saulo que se apresentará na festa pela primeira vez em carreira solo, vem com repertório do novo DVD Saulo que tem como primeiro hit Raiz de Todo Bem, lançada em junho.

Os ingressos custam R$ 55 (pista), R$ 120 (camarote feminino) e R$ 140 (camarote masculino). A festa ainda oferece o Espaço Golden ao custo de R$ 190 (feminino) e R$ 210 (masculino). Os tickets já estão à venda no Pida Itaigara, Line Bilheteria e nos principais balcões de ingressos dos shoppings.

adblock ativo