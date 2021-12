Harmonia do Samba e Saulo comandam réveillon de Guarajuba

A banda Harmonia do Samba e o cantor Saulo Fernandes vão animar a festa O Melhor Réveillon do Mundo, dia 31 de dezembro, no Hotel Canto do Mar, em Guarajuba.

Esta será a terceira edição do projeto comandado pelo Harmonia do Samba. Saulo participa pela primeira vez da festa. Os ingressos já estão à venda no Ticketmix e na Central do Carnaval e custam R$ 310 (lounge open bar) e R$ 620 (camarote all inclusive)

adblock ativo