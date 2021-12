Harmonia do Samba e Raça Negra se apresentam em Salvador

Os fãs de pagode não perdem por esperar. As bandas Harmonia do Samba, Raça Negra e Samba Comunidade se apresentarão no Cais Dourado, no bairro do Comércio, em Salvador, no dia 20 de julho, às 16h.

Anfitrião da festa, o grupo liderado por Xanddy tocará hits como "Comando", "Swingue Sangue Bom" e "É Fogo", além das apostas atuais, como "Nova Paradinha" e "Vem Pra Mim", lançadas no DVD Harmonia 20 Anos, recentemente gravado na capital baiana.

Raça Negra convida o público a curtir as canções que marcaram a carreira da banda, a exemplo de "Cheia de Manias", Cigana" e "Ciúmes de Você". Já o grupo Samba Comunidade promete embalar a galera com um repertório especialmente programado para o evento.

Os ingressos custam R$ 40 (pista) e R$ 70 (camarote) e estão disponíveis nos Balcões de Ingressos, Ticketmix e no Pida.

