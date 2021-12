Harmonia do Samba e Psirico confirmados no Pagodão Elétrico

As bandas Harmonia do Samba, comandada por Xanddy, e Psirico, de Márcio Victor, confirmaram as participações na sétima edição do Pagodão Elétrico, que vai acontecer domingo, 9 de junho, a partir das 12h, no Wet'n Wild. A tarde ainda será animada por Bailão de Robyssão e Ghettho é Ghettho.

Xanddy e a turma do Harmonia do Samba prometem uma apresentação com sucessos como "Comando" e "É Fogo". Já a banda Psirico vai relembrar "Bate Cabelo" e "Firme e Forte", além de "Mulher Brasileira".

Os ingressos já estão à venda nos balcões do Pida e do Ticketmix, no valor de R$ 50 (casadinha), R$ 35 (pista), R$ 70 (camarote individual) e R$ 120 (casadinha camarote).

