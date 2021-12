Harmonia do Samba e Filipe Escandurras são convidados para Ensaio do É o Tchan

A banda Harmonia do Samba e o cantor Filipe Escandurras confirmaram participação para o Ensaio do É o Tchan deste domingo, 6, a partir das 17h, no Clube Espanhol. O show de abertura ficará por conta do cantor Danniel Vieira, que apresentará sucessos do sertanejo, além de suas canções autorais como “Sabonete de Motel”, “Louca” e “Engole o Choro”.

As vendas de primeiro lote estã o disponíveis nos balcões Ticketmix , Pida, Line Bilheteria, Sede da AMB (Barra), Acqua (Ladeira da Barra e Itaigara) e Bar B. O (Federaçã o ), nos valores de R$ 50 (Arena/Pista Feminino), R$ 70 (Arena/Pista Masculino) e R$ 80 (Área Vip Feminino), R$ 100 (Área Vip Masculino).

