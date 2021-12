Harmonia do Samba é atração confirmada na gravação do DVD de Péricles

Mais uma atração foi confirmada para a gravação do DVD de Péricles, que ocorrerá no dia 6 de julho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Após prometer - e cumprir - em entrevista ao A TARDE que participaria do show O Encontro, com Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé, será a vez de Xanddy, do Harmonia, subir aos palcos para cantar com o "rei da voz".

O cantor baiano terá participação em duas faixas do projeto. Além disso, na mesma noite, Xanddy ainda retorna ao palco para um show completo com sua banda.

Essa foi a terceira atração confirmada para a gravação do evento, até o momento. Antes disso, os sambistas Belo e Tiee já haviam sido confirmados pela assessoria de imprensa do cantor. Outros nomes ainda são aguardados nesse registro. Ainda em entrevista ao A TARDE, Péricles falou que as atrações baianas eram algo que não poderiam faltar em seu show.

Os ingressos poderão ser adquiridos na loja do Pida!, no Salvador Shopping. Além da Salvador Tickets e Balcões de Ingressos, localizados no Shopping da Bahia.

