Harmonia do Samba convida Aviões, Pablo e Seu Maxixe

A próxima edição da Melhor Segunda-Feira do Mundo, que acontece dia 28, vai ter como convidados as bandas Aviões do Forró, Seu Maxixe e Pablo. No repertório do Harmonia, músicas como 'Negona', 'Quebrou a Cara' e 'Balança Tudo', além de sucessos antigos como 'Comando' e 'A Gente Sacode'.

A terceira edição na temporada vai ser realizada na Área Verde do Wet'n Wild, na avenida Paralela. Os ingressos custam R$ 35,00 e Camarote R$ 70,00, mas segundo a produção do evento, o preço pode ser reajustado sem aviso prévio. As vendas acontecem na TicketMix, no Balcão de Ingressos e Pida.

