Harmonia divide palco com o Chiclete na Praia do Forte

O clima agitado do verão, com a promessa de alegria e divertimento, chega mais cedo na Bahia. Desde novembro, a agenda cultural e as festas no estado se aliam às expectativas para a estação mais quente do ano.

Os fãs do axé music e do pagode têm uma boa oportunidade de unir o clima praieiro, com sol e música, neste sábado, 16, no evento #PartiuPF, em Praia do Forte, a 54 km de Salvador.

A banda Chiclete com Banana, o grupo Harmonia do Samba e o cantor Dorgival Dantas comandam a festa, marcada para começar às 16 horas.

É a primeira vez que o Harmonia do Samba, grupo liderado pelo cantor Xande, se apresenta na cidade, que ganhou status de point dos eventos culturais, no Litoral Norte.

"A gente gosta muita da região", diz o cantor, que esse ano também é uma das atrações do Melhor Réveillon do Mundo, em Guarajuba, a 12 km de Praia do Forte.

20 anos

Para o show deste sábado, o Harmonia retoma parte do repertório do DVD Harmonia do Samba 20 anos, gravado ao vivo em julho deste ano.

"É um show no final de semana, no feriadão, as pessoas querem extravasar. Meu desejo é que todos se lambuzem com muita dança", brinca.

A ocasião também marca uma das raras oportunidades que Xande terá de dividir o palco com Bell Marques, antes do cantor deixar o Chiclete com Banana e seguir carreira solo.

"Contamos nos dedos as vezes que participamos de eventos juntos, mas é sempre uma grande honra", diz.

Bell comanda o Chiclete, antes de seguir solo (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

