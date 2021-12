Harmonia confirma presença de 'As Coleguinhas' em ensaio

O ensaio do Harmonia do Samba, desta segunda feira, 25, promete. Além de ter a participação de Claudia Leitte e Anitta, nesta edição da "Melhor Segunda Feira do Mundo", Xanddy vai receber as irmãs da sofrência, "As Coleguinhas", Simone e Simaria.

Abrindo a programação da noite, a banda "Vingadora" vai agitar a área Verde do Wet'n Wild, na Paralela, ao som do "violino do poder" e sua "metralhadora".

Os portões do evento se abrem às 20h00 e os ingressos, que estão de R$ 47,00 a R$ 78,00, podem ser adquiridos nos Balcões de Ingresso: Pida, Ticketmix, Line Bilheteria e no escritório da HS Produções.

adblock ativo