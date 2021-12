Harmonia: Cláudinha e Revelação cantam no último ensaio

Na próxima segunda-feira, 4, o Harmonia no Samba realiza a última edição da 'Melhor Segunda-Feira do Mundo', com a participação de Cláudia Leiite e do Grupo Revelação. Durante o show, que começa às 20h, o público vai curtir também as participações especiais dos cantores Wesley Safadão, da banda Garota Safada, Mari Antunes do grupo Babado Novo e o carioca Naldo.

Os ingressos custam R$ 35,00(Pista) e R$ 70,00(Camarote) e podem ser adquiridos na TicketMix, Balcão de Ingressos e Pida.

