"Harém Kids" acontece em Salvador neste domingo

No próximo domingo, 31, a partir das 16h, o cantor Alexandre Peixe e o animador Tio Paulinho comandam o baile infantil "Harém Kids". O evento acontece no estacionamento externo do piso L1 do Shopping Salvador, no Caminho das Árvores, em Salvador.

Além da animação dos anfitriões, as crianças ainda podem desfrutar de personagens infantis e um parquinho.

Os ingressos, que custam R$ 40 (infantil), R$ 80 (adulto) e R$ 100 (pacote com 1 criança e 1 adulto), podem ser adquiridos nas sedes da Diva Entretenimento, localizadas no Hotel Pestana (Rio Vermelho) e no próprio shopping, nos balcões Ticketmix ou no site do Alô Ingressos.

