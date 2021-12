Happy Reggae: Adão Negro recebe o cantor internacional Mike Love

Diretamente do Hawai para Salvador. Nesta sexta-feira, 1º, o compositor e arranjador internacional, o reggaeman Mike Love, participará do “Happy Reggae”, projeto da banda Adão negro, que acontecerá a partir das 22h no Coliseu do Forró, localizado no Rio Vermelho.

Durante o show, o artista mistura sons como rock progressivo e clássico, pop, R&B, soul, blues, flamenco e jazz, com mensagens baseadas na música Reggae e Rastafari. No repertório canções como “I Love You” e “No Regrets” do seu albúm Love Overflowing, estarão presentes.

Os anfitriões do evento, a banda Adão Negro, além de apresentar novas canções como o single “Pensa e Faz”, lançado no último dia 18 nas plataformas digitais e no youtube, produzido junto com o Beatmaker Del Jay, relembrarão grandes clássicos dos mais de 20 anos de carreira como “Anjo Bom”, “Pelo Negra”, “Do Jeito Que o Seu Nego Gosta” e muitos outros.

Os interessados em participar dessa noite de reggae, podem adquirir os ingressos que custam R$ 40 na plataforma Sympla ou na bilheteria do local.

